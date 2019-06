Madridi Reali endine president andis nõu, kuidas alavormis Gareth Bale'iga käituda

Sky Sports kirjutab, et Bale pole enam sel suvel Manchester Unitedi huviorbiidis ning sestap aitaks Calderoni sõnul laenuleping leida 29-aastasel ründajal taas üles parima vormi. «Tema olukord on siin väga raske. On selge, et Zidane on ta enda peast välja visanud. Ta näitas seda möödunud hooajal, jättes ta algkoosseisust välja. See on temasugusele mängijale väga pettumust valmistav,» rääkis Calderon.