Jäähoki väravavahi perekonna šokeeriv tragöödia Venemaal

Pere noorem poeg Arseni (15) rääkis, et oli üritanud kodust põgeneda. Kuid Venemaa Allhockey internetilehekülje andmetel on politsei ka noorema poja kahtlusatavana ülekuulamiseks kinni pidanud.

Baza kirjutab, et Arseni hüüdis appi ning karjus, et Maksim tappis ema. Uudisteportaalid annavad teada, et tapariistaks oli terarelv.