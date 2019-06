Eesti sulgpallurid tegid Euroopa Mängude peaproovil hea võistluse

Kristin Kuuba (BWF 61) sai avaringis väärt võidu maailma 47. reketi ja võistlustel neljanda asetusega Neslihan Yigiti üle Türgist 21:18, 22:20. Yigitiga kohtub Kuuba ka Euroopa Mängudel, kus mõlemad on loositud samasse alagruppi. Eilse võiduga on nende omavaheliste mängude seis 3:1 Kuuba kasuks. Kaheksandikfinaalis kohtus Kuuba noore Tai mängija, noorte olümpiamängudel pronksi saanud, Phittayaporn Chaiwaniga. Kuuba Chaiwani mängustiili vastu rohtu ei leidnud ja pidi leppima 7:21, 11:21 kaotusega.

Raul Must (BWF 91) kohtus esimese ringi mängus kvalifikatsioonist põhiturniirile jõudnud 17-aastase hispaanlase Marc Cardonaga (BWF 482), kelle alistamiseks läks Eesti esireketil vaja kolme geimi 21:11, 9:21, 21:14. Kuueteistkümne parima seas mängis Must maailma edetabelis 59. kohal asuva Victor Svendseniga Taanist. Must sai mängu alguses eduseisu, kuid taanlane tuli järele ning suutis esimese geimi lõpupunktid kindlamalt mängida ning ka teises geimis initsiatiivi hoida võites Musta 22:20, 21:15.