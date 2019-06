Eesti lõpetab EM-valikturniiri võõrsil Sloveenia vastu

«Muidugi olnuks meile parem, kui Sloveenia võitnuks Lätit. Siis olnuks alagrupivõit juba nende ja meil väike lootus, et nad ei võta meid liiga tõsiselt. Aga nüüd tulevad sloveenid kindlasti sajaprotsendiliselt peale, lisaks mängivad nad kodus. Tegemist on maailma paremikku kuuluva tiimiga ja kerge ei saa meil olema,» tunnistas Eesti peatreener Thomas Sivertsson.

«Sloveenia on Hollandist füüsiliselt tugevam tiim ja mängib kaitses veel kõvemini. Muidu on kaks meeskonda küllalt sarnased. Ka Sloveenia kasutab nii 6-0 kui 5-1 kaitset, aga usutavasti oleme selles alagrupis juba harjunud, et vastased vahetavad formatsiooni,» analüüsis Sivertsson pühapäevast vastast.