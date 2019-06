Kožuhhovskist sai Kalju peatreener

“Olen väga tänulik klubi juhatusele selle otsuse eest. Tunnen, et mul on klubi täielik usaldus ja see on väga positiivne. Näen, et peatreeneri positsioon on suur vastutus. Ma ei suhtu sellesse kui kohustusse vaid suure vastutustundega. Tunnen, et olen eesootavaks ülesandeks valmis,” kommenteeris ametisse määramist värske peatreener.

“Meeskonna eesmärgid ei muutu. Eesmärkideks on maksimaalne tulemus igas mängus ning võitlus esikoha eest kodustel meistrivõistlustel. Eurosarja mänge võtame samm-sammult ning tahame jõuda maksimaalselt kaugele,” lisas Kožuhhovski.

“Nagu India vanasõna ütleb, siis preester paneb sind küll paari, kuid ei hakka su majapidamist juhtima. Otsust langetades lähtusime Romani isikuomadustest ja põhimõttest, et ennem kui väljast abi otsime vaatame oma organisatsiooni sisse.

Roman on lühikese ajaga näidanud, et rasked olukorrad on selleks, et neid lahendada ja temast on saanud hea juht meie ambitsioonikas kollektiivis. Oleme üheskoos esimesed sammud oma positsioonide parandamiseks juba teinud ning liigume samm-sammult oma eesmärkide suunas edasi,” kommenteeris klubi otsust Nõmme Kalju president Kuno Tehva.