Tommi Mäkinen: Tänaku hind on tõusnud

Pärast Sardiinia rallit läheb WRC sari väljateenitud suvepuhkusele. Karussell saab taas hoo sisse augusti alguses peetava Soome MM-ralliga. Kuu aega tagasi ütles Tänak, et soovib kahe ralli vahel oma tuleviku osas selgusele jõuda, et saaks täielikult pühenduda MM-tiitli jahtimisele.

Eestlase allkirjast on vähemal või rohkemal määral huvitatud kõik WRC meeskonnad, kuid ilmselt läheb suuremaks võitluseks Toyota ja M-Spordi vahel, sest Citroëni leping Sebastien Ogier'ga lõppeb 2020. ning Hyundai leping Thierry Neuville'iga 2021. aasta lõpus.

Tommi Mäkinen on Tänaku võimalikust uuest lepingust rääkides rahulik ning enesekindel. Ta ei usu, et neil M-Spordiga eestlase allkirja pärast kuigi suureks võitluseks läheb. «Oleme Otiga läbirääkimisi pidamas ning tahaksin loota, et jõuame peagi selgusele. Kogu Toyota tahab, et Ott meie juurde jääks. Pealegi tunneb ta end meie juures hästi ning usun, et ta tahab siin ka jätkata. Olen lepingu suhtes üsna enesekindel,» ütles Mäkinen.

Kindlasti ei kavatse M-Sport võitluseta eestlase allkirjajahtimisest loobuda. Meeskonna tegevdirektor Malcolm Wilson ütles hiljuti Autospordile, et Tänakuga kokkuleppele jõudmine on tema peamine eesmärk. «Ma tean, mida Ott tahab ning me teame, millistest numbritest jutt käib: see on minu eesmärk. Järgmisel hooajal saada olevatest pilootidest on Ott tõenäoliselt ainus, keda ma tahan. Ma ei oska öelda, kas mul õnnestub see või mitte, kuid teen selle nimel tööd. Peame selleks mõned autod maha müüma,» ütles Wilson.

Kogu Toyota tahab, et Ott meie juurde jääks. Pealegi tunneb ta end meie juures hästi ning usun, et ta tahab siin ka jätkata. Toyota tiimipealik Tommi Mäkinen

Ka Mäkineni sõnul on Tänak kindlasti Toyota esimene valik. Seda esiteks põhjusel, et teistel tippsõitjatel on kehtiv leping olemas. Vähem tähtis pole asjaolu, et eestlane on meeskonda suurepäraselt sisse sulandunud. «Me kõik näeme, et kombinatsioon Otist ja Yarisest on väga tugev. Need kolm kutti (Tänak, Ogier ja Neuville – toim) on selgelt kõige paremad sõitjad ning oleks tore näha neid ka tulevikus erinevates meeskondades.»

Soomlasest meeskonnajuhi sõnul on arusaadav, et Tänak tahab tuleviku osas võimalikult kiiresti selgusele jõuda. Ta asetas end eestlase positsiooni ning ütles: «Ka mina mõtleksin samamoodi. Kui sul on leping olemas, saad keskenduda sõitmisele ega pea millegi pärast muretsema. Tegelikult ei ole Otil vaja üldse muretseda. Ta on WRC sarja üks parematest sõitjatest ning tema tulevik on kindlustatud – kõik tahavad tema allkirja.»

Võrreldes 2017. aastaga on Tänaku positsioon läbirääkimistel palju tugevam. Ta on Toyotaga pooleteise aasta jooksul võitnud seitse rallit ning on MM-tiitli suursoosik. Seetõttu on tõusnud ka eestlase hind. «Muidugi on tõusnud. Ta on võitja ning tal on väga head väljavaated MM-tiitlile. Lisaks toob ta meeskonnale kõvasti punkte. Eelmiste läbirääkimistega võrreldes on ta teisel positsioonil,» tõdes Mäkinen.