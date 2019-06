Priit Pullerits: Eesti jalgpallil pole lootustki

Kui kõik soodsad asjaolud kokku jooksevad, võib juhtuda, et ei peagi leppima alagrupis eelviimase kohaga, mida on sel aastatuhandel juhtunud kümnest korrast viiel. Kusjuures korra, kaheksa aastat tagasi, õnnestus EMi kvalifikatsiooniturniiril tulla Itaalia järel koguni teiseks.

Taevale tänu, et toona ei juhtunud imet – see on kolmas asi, millele Eesti jalgpall loodab – ja Eesti finaalturniirile ei jõudnud. Sest see, mis Eestit play-off’is kahe mängu kokkuvõttes 5:1 võitnud Iirimaaga EMil juhtus, ei olnud ilus. Iirlastest ei olnud teistele mingit vastast. Kolmest mängust kolm kaotust, väravate suhe 1:9. Õudne kujutleda, mida teinuks teised EMil Eestiga. Meile jäänuks vaid rahvuslik häbi ja alandus.