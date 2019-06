Vehklemisnaised püüavad EMil korrata mullust edu, Novosjolov vajab osalemiseks imet

«Läheme võitlema, vehklemine on kahevõitluseala. Laager möödus peaaegu plaanipäraselt, kõik on terved ja valmis lahingusse minema. Tõde selgub EMil,» lausus Eesti naiskonna peatreener Kaido Kaaberma Postimehele.

Veksleid jagada ega hoolealuste hetkevormi kommenteerida ta ei soovinud. «EM kuulub Tokyo olümpia kvalifikatsioonivõistluste hulka ja on seetõttu topelttähtis. Kui medalit ka ei tule, peab iga koha eest lõpuni võitlema – eelmised olümpiatsüklid on näidanud, et iga punkt on arvel,» sõnas juhendaja.