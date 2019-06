Prantsusmaa lahtistel ajalugu teinud Rafael Nadalile püstitatakse ausammas

Skulptuuril kujutatakse Nadali mängusituatsioonis palli löömas ning see valmib 2020. aastaks.

33-aastane hispaanlane on esimene tennisist, kes on ühelt suure slämmi turniirilt võitnud 12 tiitlit. Enne tänavust oli Nadal ühel pulgal Margaret Courtiga, kes võidutses Austraalia lahtistel 11 korda. Kokku on Nadali auhinnakapis 18 suure slämmi karikat.