Rait Ratasepp sihib kahekordse ultratriatloni MK-etapi võitu

Ratasepp avas võistlushooaja laupäeva hommikul, kui lõpetas 7,6 km pikkuse ujumisdistantsi 50-meetrises basseinis neljandana. 360 km ratast sõidetakse 82 ringi 4,4 km pikkusel rajal ning 84,4 km joostakse 60 ringi 1,41 km ringil.

Katsumus on sel aastal niivõrd populaarne, et kõik võistluskohad müüdi välja kiiremini kui kunagi varem. Nii astub starti maksimaalne arv sportlasi – 65. Neist 56 meest ja üheksa naist. Kõige vanem osaleja on 66- ja noorim 29-aastane mees.

Stardinimekirjas on mitmeid, keda Ratasepp teab ja tunneb varasematelt võistlustelt. Näiteks on stardis tugev austerlane Andreas Six ning eelmise aasta IUTA karikasarja üldvõitja norralane Henning Olsrud. Samas on ka omajagu uusi nimesid, mistõttu võib olla ka mitmeid üllatajaid. Täpselt nagu kaks aastat tagasi, kui samal võistlusel püstitas uustulnuk poolakas Robert Karas maailmarekordi (19:44.33). Ta jõudis tol võistlusel finišisse 29 minutit kiiremini teisena lõpetanud eestlasest (20:14.26).

«Võistlustrass on profiililt lihtne, kuid ilm mängib lõppaja kujunemisel väga suurt rolli. Kui ilm on vihmane, mõjutab see märkimisväärselt rattasõidu kiirust. Nimelt 4,4 km rattaringil on mitmeid pööramisi ja üks nulli-pidurdamisega tagasipööre, kogu distantsi peale siis 82 tagasipööret. Märgades oludes muutuvad need pööramised kindlasti aeglasemaks ja libedamaks,» kirjeldas Ratasepp.

Sportlane rääkis, et kaks aastat tagasi samal võistlusel maailmarekordi sünnil olid ilmaolud väga head. «Kuiv ja mõõdukalt soe ilm lubas aretada maksimaalset kiirust ja see väljendus ka heas lõpuajas. Laupäevaks päris nii head ilma hetkel ei ennustata. Reede õhtust kuni laupäeva päevani on hoovihma võimalus päris suur. Seega kuiva jalaga vist ei pääse. Küll aga loodan, et vähemalt ei tule tunde kestvat vihmasadu ning et hea lõppaja püüdmine on endiselt reaalne.»

Emsdetteni kahekordne ning juulis Austrias toimuv viiekordne ultratriatlon on üks osa Ratasepa selle sügise suurkatsumuse ettevalmistusest. 28. septembril alustab Ratasepp endale ise korraldatava 40-kordse ultratriatloniga Fuerteventural, kus tal tuleb ujuda 152 km, sõita rattal 7200 km ja joosta 1688 km. Distants tuleb kokku, kui ta läbib 40 järjestikusel päeval iga päev ühe täispika triatloni ehk 3,8 km vees, 180 km rattal ja jookseb maratoni.

Ratasepa hooaja suurkatsumust saab toetada ühisrahastusplatvormil tema kodulehel www.raitratasepp.ee. Kõik toetajad saavad oma nime aasta lõpus ilmuvasse Helios kirjastuse raamatusse «Ultramees Rait Ratasepp – igiliikur inimnahas» ning toetajasärgile.