Esmaspäeval algavad üle Eesti jalgpalli suvelaagrid

Järgmisel nädalal toimuvad 17.-21. juunini laagrid Haapsalus, Jõhvis, Kadrinas, Keilas, Kihnus, Kosel, Kuressaares, Kärdlas, Lihulas, Pärnus, Räpinas, Tartus, Vaimastveres, Vinnis, Võrus, Väänas ja Tallinnas Kalevi staadionil, Kotka staadionil, Pirita velodroomil, Sõle kunstmurul ning lisaks veel Sportland Arenal poistele ja tüdrukutele eraldi laagrid. Kokku osaleb nendes laagrites 679 last 70 treeneri juhendamisel.

Kõikides laagrites on juhendajateks jalgpalliliidu poolt valitud ning koolitatud noortetreenerid, mis tagab kvaliteetse treeningu ühildamise laste mängulõbuga. Laagri plaan näeb ette, et kõikidel päevadel (erandiks ekskursioonipäev) toimub laager alustades kell 9.30 ja lõpetades orienteeruvalt kell 17.00. Laagri viimane päev, reede algab samuti kell 9.30, aga lõpeb kell 13.00. Laagripäev on jaotatud osadeks: hommikuti kerge treening, millele järgnevad lõunasöök ning erinevad mängud pärastlõunal. Laagri lõpus jagatakse väikeseid auhindu ja diplomeid, mille lapsed saavad endale mälestuseks lõbusast suvenädalast.