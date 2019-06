Jõelähtme rattamaratoni esikohad jäid kodumaale

«Oli raske päev, sest alguses purunes minu rattal rehv,» tunnistas Ojala peale finišit. Õnneks tuli appi ratturi tiimikaaslane, kelle toel sai ratas taas sõidukorda ja mees asus püüdma liidreid. «Mitu lõiku järjest sain rajalt infot, et olen liidritele jälle pool minutit lähemale jõudnud. See andis lootust, et kõik ei ole läbi,» tunnistas ta. Lõpuks õnnestuski Ojalal liidrid kätte saada ja üsna pingelisteks kujunenud lõpukilomeetritel oma paremus maksma panna.

Maratoni peakorraldaja ja rajameister Meelis Välk ütleb, et võib ürituse lugeda kordaläinuks, kuigi negatiivseks aspektiks võib lugeda seda, et inimesed olid täna öösel rattarajal käinud ja osa märke ära lõhkunud. «Nii pole ammu tehtud, aga seekord olid neljas-viies kohas märgid maha lõhutud. Eile olid veel rajad üleval ja keegi kuskil ära ei eksinud. Kui hommikul lõhkumise avastasime, siis kahjuks ei jõudnud enne starti kõiki kohti ära parandada,» tõdeb Meelis, et vandaalide töö võis rikkuda 100%-lise sõiduelamuse. «Selge on see, et rattamaratoni ei korralda üks inimene, vaid see on tiimitöö, kus löövad kaasa vabatahtlikud, maaomanikud ja vald. Suur kogukond on üritusse panustanud ning radade lõhkumine langetab moraali,» selgitab Meelis.