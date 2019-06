Draama kuni lõpuni – Mikk Maaten kaotas Lamborghiniga valusalt kindla võidu

Ka võidusõit algas niiskel rajal. Mikk istus Lamborghini roolis esimesel sõidutunnil ja saavutas #71 Porsche ees ligi minutilise edu, kuid tänu turvaauto sekkumisele ja kiirematele boksipeatustele kerkis #71 Porsche kolmanda sõidutunni lõpuks esikohale. Seejärel võttis Mikk taas #69 Lamborghini üle, tõusis uuesti liidriks ja käristas oma vahetuse lõpuks edu minuti ja 17 sekundi pikkuseks. Kuid taas aitasid turvaauto ja kiiremad boksipeatused #71 Porschel vahe tasa teha.

Mikk Maaten: „Ütlesin pärast sõitu, et minu jaoks ei ole tulemus kindlasti väga hea, aga kogu sarja jaoks on väga hea. Ega siin midagi teha ei olnud - mootor väsis ära, klapp kukkus silindrisse. Ma ei tea, kas sellel oli mingit seost, aga üks solenoid tõrkus juba minu teisest vahetusest alates. Mootor ei arendanud täisvõimsust, meil oli oma 50 kilovatti puudu.

Seekord lihtne ei olnud - iga kord, kui välja läksin, tuli kõik mängu panna. Esimeses vahetuses ma väga rahul ei olnud endaga, aga teises vahetuses oli tunne päris hea, niimoodi võinuks veel mitu tundi jätkata. Tundub, et juba saab 650 hobujõuga mängida. Vahetu võidusõit Porschega oli ka väga huvitav, see auto saab kurvist välja kiirendama hakata ikka palju varem kui meie Lamborghini. Möödasõiduga ma riskima ei hakanud, vaatasin, et 35 minutit on veel lõpuni. Torkisin siit ja sealt, Porschet juhtinud Julius Adomavičius kaitses kõvasti, aga lõpuks tegi ise vea ja ma pääsesin suhteliselt lihtsalt mööda.”