Ferraril on jõud, mida Mercedesel pole?

Hamiltoni sõnul on Ferrari sirgetel Mercedesest kiirem kuni kuus kümnendikku, mis on aga vormelimaailmas märkimisväärne vahe. «Nad on oma jõuallikaga suurepärast tööd teinud,» kommenteeris Hamilton. «Aga meil on vaja palju tööd teha, sest Ferrari on meist praegu ees,» märkis britt, lisades, et «vähemalt on meil omavahel hea lahing».