Mattias Käit lahkus Fulhamist ja lõi käed Sloveenia tippklubiga

«Ma olen väga rahul, et sain tulla Sloveeniasse edukasse suurte ambitsioonidega klubisse, kes mängib samal ajal agressiivset ning atraktiivset jalgpalli, mis aitab mul edusamme teha. Sel põhjusel olen veendunud, et Domžale on minu karjääri praeguses etapis parim võimalik keskkond, kuna klubi on tuntud hea koostöö poolest noorte jalgpalluritega,» rääkis Käit Domžale kodulehekülje vahendusel.