Algselt võitjaks kuulutatud rootslane jäi Teemantliiga esikohast ilma

Võistluse käigu tegi vastuoluliseks asjaolu, et Dacresile võidu toonud tulemust ei peetud reeglitepäraseks, kohtunikud tunnistasid heite üleastutuks. Jamaikalane protesteeris otsuse vastu ning hiljem loeti heide korrektseks.

70.78 on nii jamaikalase isiklik rekord kui ka Jamaika rahvusrekord. Samuti on tegu selle hooaja parima tulemusega, mis on parem Stahli kaks nädalat tagasi visatud resultaadist 70.56.