Jaht NBA finaalseeria parimale mängijale on alanud

NBA finaalseeria väärtuslikemaks mängijaks valitud Leonardist saab juulis vabaagent. Raptorsi tagamängija Fred VanVleet usub, et klubi on teinud kõik, et veenda Leonardit Raptorsis jätkama.

On siiski tõenäoline, et Leonard, kes aitas Kanadale tuua ajaloo esimese NBA meistritiitli, lahkub Torontost. Enim seostatakse käesoleval kuul 28-aastaseks saavat mängumeest Los Angeles Clippersiga.

«Oleme teinud kõik ja enamgi veel, et Leonard jääks Raptorsisse,» ütles VanVleet.

«Linn on teinud kõik, meie oleme teinud kõik, klubi ja treenerid, meeskonnakaaslased, kõik on teda püüdnud veenda. Raske on rohkem midagi teha selleks, et Kawhi Kanadasse jääks. Leonard teab, mis meie klubi väärt on ja selle eriliseks teeb,» lisas VanVleet.

«Kui sellest piisab, siis piisab. Kui ei piisa, siis pole midagi teha. Me kõik tahame, et jääks. Kuid Leonard vedas meie tiimi meistritiitlini ning arvan, et ta on ära teeninud vabaduse ise otsustada, kuidas karjääriga edasi minna. Ükskõik milline see otsus ka poleks, me imetleme ja austame teda,» rääkis VanVleet.