Greete Steinburg võitis maineka Šveitsi maratoni

«Rada ise oli üpriski tehniline, eriti laskumised. Tõusud olid pikad ja viisid kohati 2500 meetri peale. Pikim tõus oli 10 km, maratoni pikkus ise kokku 63 km. Läksin omas tempos juhtima juba sõidu algfaasis ja õnneks suutsin ka hiljem edu hoida. Viibisime võistluspaigas pea nädala, see andis ühtlasi võimaluse läbida sügisel toimuvat MM-i rada, mis on ettevalmistuse jaoks äärmiselt oluline,» kommenteeris Steinburg edukat võistlust.