Legendaarsed treenerid said ülima tunnustuse

EOK presidendi Urmas Sõõrumaa sõnul on treenerid oma õpilastele eeskujud ning tal on hea meel, et Eestis on kolm uut kõrgeima kategooria treenerit.

Eesti Olümpiakomitee ja Eesti Loto koostöös valminud uue loto esitlus. Fotol Urmas Sõõrumaa Sports Lottery. Presentation of a new lottery created in cooperation between the Estonian Olympic Committee and Eesti Loto.tl/Foto Tairo Lutter/POSTIMEES FOTO: Tairo Lutter / Postimees/Scanpix

«Tihtipeale on treenerid lastele kui teised lapsevanemad, kes jagavad lisaks sportlikele teadmistele õpetussõnu ka teistest valdkondadest. Tänu teile on Eestis palju spordipoisse- ja tüdrukuid, kelle silmad säravad. Soovin teile palju jõudu ja jaksu noorte annete väljatoomisel!»

Ainsa naisena nüüdsest eliittreeneri kutsetunnistust omava Siiri Põlluveeri käe alt on tippu jõudnud paljud Eesti ujujad, praegu töötab ta andekate noorujujatega Audentese spordiklubis.

Siiri Põlluveer FOTO: Mati Hiis

«Ma olin väga rõõmsalt üllatunud, kui sellest uudisest teada sain. Nüüd saan oma kahe ja poole aastasele lapselapsele öelda, et olen esimene naiseliittreener!» rõõmustas Põlluveer.

Märt Kermon on juhendanud nii Eesti noorte, juuniorite kui meeste korvpallikoondist ning juhtinud Eesti Korvpalliliitu. «See kutsetunnistus näitab, et meie tehtud töö on oluline, aga ega see töö pooleli jää!» sõnas Kermon.

RAK01: MÄRT KERMON : 30OCT03, VINNI, EESTIEESTI JUUNIORIDE KORVPALLIKOONDISE PEATREENERFOTOL MÄRT KERMONtl/Foto TAIRO LUTTER / VIRUMAA TEATAJA FOTO: Tairo Lutter / Virumaa Teataja

Peeter Vahtra on olnud võrkpallitreener nii Eestis kui ka Soomes, kus on aastate jooksul juhendanud erinevaid võistkondasid. Lisaks on ta olnud ka Eesti naiskonna peatreener.

«Olen olnud võrkpalli juures nii mängija kui treenerina pikalt ning mul on hea meel, et olen saanud anda selle ala arengusse oma panuse. Räägitakse, et praegu on võrkpallil väga ilusad ajad, ent usun, et see pole pelgalt hetkeseis, vaid ka tulevik on ilus. Kõige tähtsam on jätkusuutlikkus,» ütles Vahtra.

TALLINN, EESTI 01NOV16.Pildil tl/Foto Tairo Lutter/POSTIMEES FOTO: TAIRO LUTTER / PM/SCANPIX BALTICS