Vägev! Robert Täht liitus maailma tippklubiga

«Kas ma olen õnnelik? Ma ei suuda oma rõõmu sõnadesse panna. Perugia on maailma üks suuremaid võrkpalliklubisid. Olen nii õnnelik, et mul on võimalik sellises meeskonnas mängida. Olen tahtnud end alati maailma tippudega võrrelda, nüüd on minu unistus teoks saanud,» rääkis Täht uue koduklubile antud intervjuus.