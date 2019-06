Eestis toimuvad Euroopa jahilaskespordi meistrivõistlused

«Eesti Jahispordi Liidu juhatus otsustas pärast Eesti meistrivõistlusi määrata ka Eesti koondise esindajad, kes meistritiitli nimel võistlema hakkavad,» selgitas EJSLi tegevjuht Triin Roostfeldt. «Eesti jahilaskureid on võistlustules päris palju ning põhjusega on see ala eestlaste seas populaarne,» selgitas Roostfeldt ja lisas, et varasemal kahel aastal on naiste arvestuses Euroopa meistritiitli koju toonud laskesportlane Aili Popp.