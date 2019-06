Dortmundist Müncheni Bayernisse siirdunud Hummels on taasliitumas vana koduklubiga

Sky Sportsi ajakirjanik Torben Hoffmann kinnitas sotsiaalmeedias, et üleminek on tõesti lähedal: «Ma saan infot kinnitada - Mats Hummels on lähedal Dortmundiga taasliitumisele. Läbirääkimised on jõudnud päris kaugele, aga ühtegi lepingut veel sõlmitud pole.»