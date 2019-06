Pressikonverents järelvaadatav: Martin Reim astus Eesti jalgpallikoondise peatreeneri kohalt tagasi

«Mis iganes Eesti jalgpallile parem lahendus on, olen mina nõus. Ka sellega, kui meid aitab minu töökoha kaotus. Kasvõi sekundipealt. Aga kui on jätkuvalt minu abi vaja, olen valmis praegused rasked hetked üle elama ja edasi pingutama,» lausus Reim vahetult pärast Mainzis saadud 0:8 kaotust Saksamaalt.

Kinnitamata andmetel oli nii mõnigi EJL juhatuse liige kohe arvamusel, et tekkinud olukorras ei saa Reimiga koostööd jätkata. Laupäeval kohtusid Pohlak ja juhatuses A-koondise eest vastutav Tarmo Lehiste meeskonna treeneritega. Seejärel kutsuti eilseks kokku alaliidu juhatuse erakorraline koosolek.

«Täna, 17. juunil kell 22.00 algab A. Le Coq Arenal Eesti Jalgpalli Liidu konverentsikeskuses pressikonverents, mille teemaks on Eesti meeste koondise hetkeseis. Vabandame lühikese etteteatamise ja hilise algusaja pärast!» seisab EJL pressiteates.

«Pressikonverents algab kell 22 sellepärast, et jalgpalliliidu juhatuse erakorraline koosolek ei lõpe varem. Pressikonverents toimub vahetult pärast seda,» kommenteeris Postimehele jalgpalliliidu avalike suhete juht Mihkel Uiboleht.

Alaliidu president Aivar Pohlak lausus eelmisel teisipäeval vahetult pärast 0:8 kaotust EM-valikmängus Saksamaale: «Oleks väga rumal tõstatada see (Reimi vallandamise - toim) küsimus nii lühikese valiktsükli alguses ja pärast mängu Saksamaaga. Ükskõik, kui suurelt ka kaotasime.»

Välistada ei saa ka võimalust, et Reim teatab ametlikult ise tagasiastumisest, ehkki ka tema rääkis pärast mängu Mainzis, et on valmis võimalusel vastutust edasi kandma.