Aivar Pohlak: uueks koondise peatreeneriks on välja vaadatud kaks kandidaati

«Me esitasime treeneritele palve, et nad arutaksid täna läbi, et kas on võimalik tuua kraaviläinud vanker tee peale tagasi. Täna orienteeruvalt 18:15 sain kõne peatreenerilt (Martin Reim), kellega me arutasime kolmveerand tundi. Nad otsustasid tagasi astuda, sest neil ei olnud seda veendumust ja usku, et seda olukorda on võimalik positiivsel moel muuta,» rääkis Pohlak.



«Detaile, millest on räägitud, on hästi palju. Suures plaanis on treenerite tiim töötanud väga professionaalselt. MM-valikturniiril võeti, mis võtta oli. Rahvuste liigas ka. Ainuke pettumus oli Balti turniiri teine mäng Läti vastu. Nii kummaline on see, et enne Marti kolm aastat tagasi Magnus Pehrsson kõige kõrgema võiduprotsendiga treener Eestis, kui ta lahkus. Täna on selleks Martin Reim,» lausus Pohlak.