Rene Zahkna puhkab tippliigas jalgpalli mängides

Jalgpallis jäi puudu taktikast

Esiliiga B, mis kuulub EJLi arvestuse järgi kolme Eesti tippliiga hulka, võiks ja peaks olema mängijatele lava, kus end võimalikult palju tõestada ja teostada. Zahkna puhul on olukord teine: tema endal pingeid või suuri ootuseid ei tunne.

«Ei ole nii, et saan palli ja pean seda siis võimalikult kaua enda käes hoidma, et tõestada, kui hea ma olen,“ selgitas Võru noormees. „Minu töö on see, et pean teistele olukordi paremaks tegema, et neil tekiksid väravavõimalused.»

Tiimitöö on aga vastuolus Zahkna igapäevase alaga, kus iga sportlane ikkagi suusatab ja laseb vaid enda eest. Individuaalalalt tiimispordile ümberlülitumine ei ole aga laskesuusatajast hobijalgpallurile liiga keeruline ja üleliia ta sellele ei mõtle. Samas ta nentis, et loomulikult on erinevus olemas: «Jalgpallis võid võtta eesmärgi, et tahadki tiimikaaslastele võimalusi tekitada, aga laskesuusatamises pole nii, et lükkad laskumise pealt kedagi selja tagant, et ta kiiremini läheks. Individuaalalal keskendud ikkagi ainult endale.»

Kuigi tiimitöö ei valmista Zahknale probleeme, on tal enda sõnul puudu taktikalisest distsipliinist. Ta meenutas, et sai sellest juba noorena aru, kui pidi läbiräägitud situatsioonides teatud positsioonile jooksma ja seal ootama, aga selle asemel tuhises jooksulembene noormees kokkulepitud positsioonist läbi.

«Ma lihtsalt ei suutnud seisma jääda,» naeris Zahkna. Kuigi taktikaline pool ei pruugi laskesuusamehe kõige tugevam külg olla, on jalgpallist tuttav tiimitöö talle äärmiselt oluline. Seda nii vutis kui ka biatlonis. Zahkna meenutas, et jalgpallis peab ta oma kõige eredamaks mälestuseks põhikoolis toimunud koolispordiliidu Eesti meistrivõistluseid, kuhu Võru Kreutzwaldi gümnaasiumi esindusega mindi nii, et satsis oli vaid kolm-neli jalkapoissi. Finaalturniiril oli vastaste seas mitu noortekoondislast, aga meeskonnavaimu ja ühtehoidmisega võttis Zahkna võistkond esikoha ja krooniti Eesti meistriks. Ka laskesuusatamise senine kõige eredam mälestus on seotud meeskonnaga, kes noormehe edusse panustavad.

«Mulle pole tingimata oluline see, mida ma saavutan, vaid see, kuidas teised sellele reageerivad,» selgitas Zahkna.

Ta meenutas 2012. aastat, mil ta teenis noorte taliolümpiamängudel hõbemedali. Kui Zahkna finišisse jõudis, ei vehkinud ta kätega taeva poole ega olnud eufoorias. Ta isegi ei teadnud veel, et on teise koha saanud, aga hooldemeeskond, kes talle igapäevaselt abiks on, oli jälginud päriselus kulgevat graafikut. Nemad teadsid juba, et Zahknale riputatakse kaela hõbedane medal.

«Olin üliõnnelik sel hetkel, kui nägin oma hooldetiimi nii õnnelikuna,» sõnas Zahkna. «Mulle meeldis, et nägin, et ka nemad võitsid.»

Suusamaailmas on teisigi jalgpallureid

Kuigi Eestis on üsna haruldane, et ühe ala tippsportlane lööb samamoodi nagu Rene Zahkna kaasa mõne teise ala kõrgemal tasemel – sest esiliiga B on ju osa EJLi tippjalgpalli püramiidist –, ei ole jalgpall suusamaailmas sugugi harv nähtus. Nii näiteks teadis Zahkna rääkida, et sellel talvel laskesuusamaailma valitsenud norralane Johannes Thingnes Bö oli väga kõva vutimees.

«Tema vend Tarjei Bö on ühes intervjuus rääkinud, et Johannes oli jalgpallis väga talendikas, ja kui ta poleks laskesuusataja, siis mängiks ta ilmselt väga kõrgel tasemel jalgpalli,» selgitas Zahkna.

Jalgpalli armastavad mängida ka murdmaasuusatamises viimases olümpiatsüklis ilma teinud Johannes Klaebo ja 2010. aasta olümpiavõitja Petter Northug.

Zahkna sõnul on laskesuusatamine ja jalgpall küll üsna erinevad alad ja mitmel põhjusel – näiteks vigastusoht – ei soovitata laskesuusatajatel vutti taguda, ent tema hinnangul on see siiski kasulik.

«Mina usun, et noore sportlasena peaks seda igal juhul tegema, ja eks vanemas eas otsustab igaüks siis ise, millal ära lõpetab,» rääkis Zahkna.