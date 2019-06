Sportland Arena ning jalgpallihall said uue aadressi

Mõned nädalad tagasi teavitas jalgpalliliit, et rahvusstaadioni A. Le Coq Arena uueks aadressiks on Jalgpalli 21. Eesti meeste koondisele saab tänavu A. Le Coq Arenal kaasa elada EM-valiksarjas, kui septembrikuus võõrustame Valgevenet ja Hollandit ning oktoobris tuleb meile külla Saksamaa koondis. Pääsmed on müügil Piletilevis.