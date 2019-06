PM Düsseldorfis. Mullune finalist Kuusk: ma ei suutnud oma vehklust vehelda

Aastad pole vennad, see on vehklemises täiesti tavaline. Vehklemise tulemuste dünaamika on nii lai, et täna võid olla kaotaja ja homme võitja. Meie naised võivad laupäevase võistkonnavõistluse vabalt võita. Taset on tõestatud, aastate jooksul on võidetud palju medaleid," võttis paljunäinud treener ala olemuse kokku.