Endine Manchester Unitedi legend sattus kihlveoreeglitega pahuksisse

Scholes on alates 2014. aastast Inglismaa tugevuselt neljanda liiga meeskonna Salford City kaasomanik, lisaks oli ta 31 päeva jagu ka Oldham Athleticu peatreener sel kevadel. Just nende kahe fakti tõttu ei tohi Scholes kihlveosaitidel ennustada.

«Ma tahaksin vabandada oma tegevuse pärast. Olen täielikult juhtunu osas vastutav. See oli viga, aga see juhtust puhtalt minu teadmatusest. Arvasin, et ma võin panustada, kui mul ei ole mängudega isiklikku seost,» vahendab BBC Scholesi sõnu.