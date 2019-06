PM Düsseldorfis. Parima asetuse saanud Beljajeva: ei arvanud, et võin kaotada

"Ka enne matši Budaiga polnud mul tunnet, et võin kaotada. Olin teda kogu aeg võitnud. Loomulikult mõistsin, et niisama ei saa midagi, peab võitlema."

Asjad võtsid Beljajeva jaoks halva suuna kohe matši alguses. Ta jäi taha 0:1, sai peagi passiivsuse eest kollase kaardi ja see tähendas, et tuli ründama asuda. "Aga niimoodi on temaga väga ebamugav vehelda. Tema vastu on kontrarünnakute taktika sobivam," nentis Beljajeva.