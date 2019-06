Esapekka Lappi aeg MM-sarjas saab otsa? Endine M-Spordi piloot kutsuti Citroeni testima

Nimelt vahendab Itaalia autoralliportaal, et mõned hooajad tagasi M-Spordi ridades sõitnud Eric Camilli on Citroeni meeskonna poolt kutsutud autot testima. Väidetavalt peaks test aset leidma sel neljapäeval, kuid asukoht pole avalikult teada.

Loomulikult on tõstatanud see küsimused Esapekka Lappi tuleviku kohta. Soome autoralliportaalid on uskumas, et Lappi ebaõnnestunud hooaeg Citroeni roolis ei pruugigi aasta lõpuni kesta, vaid Camilli asub hooaja teises pooles ise MM-sarjas kihutama.