Pea 70 Venemaa sportlast seisab silmitsi dopingusüüdistusega

RUSADA juhi Juri Ganuse sõnul on kahtlusaluseid ravitud veenisisese infusiooniga. Kõik juhtumid on seotud Venemaal Tšuvaššia piirkonnas asuva spordiakadeemiaga, mis on ühtlasi ka suur kergejõustikukeskus. Mitmed sportlased, kes said keelatud meetme abil ravi, on alaealised. Lisaks kergejõustiklastele on skandaaliga seotud veel jalgratturid, murdmaasuusatajad ning parasportlased.