Põlluäär sõlmis lepingu Itaalia, Keel Belgia meeskonnaga

💣💣💣 Arriva la bomba💣💣💣 Più volte MVP e Top scorer del suo campionato, grande esperienza nelle Coppe Europee e vero uomo squadra. Non vede l'ora di buttare giù palloni pesanti con la maglia del Tuscania Volley. Welcome Siim Põlluäär!! #tuscaniavolley #season1920 #opposite #põlluäär

A post shared by Tuscania Volley Official (@tuscania_volley_official) on Jun 18, 2019 at 11:40pm PDT