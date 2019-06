PM Düsseldorfis. Üks võistlus läks aia taha, teine ja tähtsam ootab ees

Mullu viimasel hetkel koondisse pääsenuna üllatuskulla noppinud Katrina Lehis tunnistas siiralt, et võidukohustuse koorem rõhus. «Pinge oli suur. Eelmise aasta pärast, et pean tiitlit kaitsma. Üritasin sellele mitte mõelda, mingil määral see õnnestus, aga neid mõtteid tekkis ka tahtmatult,» ütles Lehis Postimehele tunnike pärast oma võistluse lõppu, kui oli esimesed emotsioonid üle elanud.

Ungarlannast sai Lehise ja Beljajeva kirstunael

«Tundsin end päeva algusest saati väga hästi. Ka enne matši Budaiga polnud mul tunnet, et võin kaotada. Olin teda kogu aeg võitnud,» ohkas Beljajeva. Asjad võtsid halva pöörde kohe matši alguses. Ta sai peagi passiivsuse eest kollase kaardi ja see tähendas, et tuli ründama asuda. «Loomulikult mõistsin, et niisama ei saa midagi, peab võitlema. Ent niimoodi oli temaga väga ebamugav vehelda, Budai vastu on kontrarünnakute taktika sobivam,» nentis Beljajeva.