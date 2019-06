Manchester City täht pikendas klubiga lepingut

“Ma olen väga õnnelik uue lepingu üle,” andis Inglismaa koondist 48 korda esindanud jalgpallur teada ning lisas: “City eest mängimine on ületanud mu ootused.”

«See oli lihtne otsus. Ma tahan tiitlite eest võidelda ning mängida kõige kõrgemal tasemel. Ma tunnen, et ma olen siin olles mängijana kõvasti arenenud,» andis Walker klubi veebilehe vahendusel teada.

29-aastane mängumees esindas möödunud hooajal Manchesteri klubi 52 korral ning aitas Cityl võita kõik kodused võistlused. Kahe aastaga on ta aidanud klubil võita viis tiitlit.

«Tema jõud, kiirus ja oskused on meie jaoks olnud väga olulised,» sõnas Inglismaa meisterklubi jalgpallidirektor Txiki Begiristain ning lisas: «Ta on üks meie võtmemängijatest. Tema kogemused on hindamatud, eriti meeskonna nooremate mängijate jaoks ning tema panus saab olema tähtis meie edasises edus.»