Robert Täht Kuldliiga poolfinaalist Türgiga: peame hoidma mängu lõpuni hammastega kõrist kinni

«Esimest korda on meil tänavu nii-öelda mõisa peale mäng ja ise me oleme ennast praegusesse olukorda surunud ehk selg vastu seina ning natuke ebakindlad oma peades. Aga tihtipeale just see sütitabki, kui oled raskes olukorras ja ei lähe peale favoriidimõtetega,» tunnistas Täht videointervjuus Postimehele ning lisas, et eelmistest mängudest pole head hingamist saadud, mistõttu on homse mängu eel otsad lahtised.

Kuidas iseloomustab möödunud hooaja Türgi kõrgliigas Izmiri Arkases mänginud Täht homset vastast?

«Kvaliteetne. Tegu on sellise meeskonnaga, et kui neil on tuju üleval, siis on nendega väga keeruline. Seal tuleb võibolla natuke neile nägusid teha ja natuke juba selle koha pealt ka suruda, et kuna tegemist on hea meeskonnaga, kelle puhul minema saades on pidurit raske leida,» tõdes 25-aastane eestlane. «Võrreldes eelmise aastaga on nad kindlasti tugevam meeskond,» lisas ta.

«Peame võtma kohe hammastega kõrist kinni ja mitte lahti lasta kuni mängu lõpuni,» avaldas Täht eduretsepti.