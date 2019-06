Juventuse uus peatreener ootab Ronaldo juhendamist: tahan tal aidata rekordeid purustada

60-aastane itaallane, kes sõlmis Juventusega kolme aasta pikkuse lepingu, andis neljapäeval pressikonverentsi, kus ta ülistas Itaalia hiidu. «Juventus on praegu Itaalia parim klubi ning pakkus mulle võimaluse naasta Itaaliasse. See on minu pika karjääri suurim saavutus,» rääkis Sarri.

«See on olnud pikk teekond, mis koosneb järkjärgulistest sammudest. Mul on hea meel olla osa Itaalia kõige olulisemast meeskonnast ning see on samm edasi pärast Chelseast saadud kogemusi. Ma eelistasin minna välismaale, et vältida ühest Itaalia meeskonnast teise minekut. Premier League’i (Inglismaa kõrgliiga – toim) kogemus oli hämmastav, kuid perekondlikel põhjustel soovisin tulla tagasi Itaaliasse,» tunnistas alates 1990. aastast treenerina tegutsev Sarri.