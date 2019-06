Aivar Karotamm: Kirt on lihtsalt stabiilselt hea, see pole veel vormitipp

«Ma usun, et Magnus Kirt on väga õigel teel. Ei arva, et mehe tippvorm saabus liiga vara. Ükski võistlus ei ole spetsiaalselt rekordi püstitamiseks ajastatud. Kirt lihtsalt ongi praegu nii hea, füüsiliselt on ta ka võimas,» rääkis Karotamm.

«Kirt on suure sammu edasi arenenud. Vormis peab olema septembri lõpus algavaks Doha MM-ks. Tippvorm ajastatakse sügiseks. Praegu on rutiinsed võistlused.»

«Kirdi treeningplaan on äärmiselt detailne ja professionaalne. Müts maha tema ees, et ta ennast täielikult leidnud on ning igapäevaselt ränka vaeva näeb. Kirt ei tee ühtegi lisaliigutust, kõik on finessideni läbi mõeldud. Päevaplaan on minutipealt paigas,» lisas mänedžer.

«Heade tulemuste taga on tark tiim ja viimistletud tehnika. Kui aeg luubis mehe viset vaadata, siis on näha, et parem jalg saab õigel ajal maha ja Kirt ise naudib viskamist,» sõnas Karotamm.