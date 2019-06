PM Hollandis. Lõpp hea, kõik mitte nii hea

Võidukorvi viskas kolm sekundit enne lõppu Martin Dorbek. Sellele vaatamata oli tema näole naeratust raske saada. «Kui me poleks ühtegi mängu võitnud, olnuks väga-väga suur pettumus. Nüüd on lihtsalt pettumus,» oli võidule vaatama mornil ilmel ajakirjanikega juttu ajama tulnud Dorbeku esimene emotsioon.

Kui räägitud oli juba mitu minutit, küsis Postimees Dorbekult: kas see võit ikka rõõmustas ka? «Venemaad on alati hea võita, olgu siis klubi või riigi tasandil. Kahju, et midagi enamat kaalul polnud,» vedas suures korvpallis Kalev/Cramot esindav mängumees näo rõõmsamaks.