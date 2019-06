«Challengerile jõudmine peab olema miinimumeesmärk. Kui see jääb kättesaamatuks, tuleb suve esimene pool hinnata mitterahuldavaks. Aga me tahame sinna pääseda ja võidelda ka Maailmaliiga pileti nimel,» kuulutas Oliver Venno.

Peatreener Gheorghe Creţu jäi vaoshoitumaks. «Ma ei arva, et oleme ebaõnnestunud, kui edasi ei pääse. See on sport. Vahel võidad, vahel kaotad.»