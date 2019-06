Eesti võrkpalli rahvusmeeskond sai uue peasponsori

Graanul Invest on olnud võrkpalli pikaajaline toetaja ning alates 2018. aastast ka Eesti noortekoondiste peasponsor. Eesti noorte ja nüüdsest ka meeste rahvuskoondise peasponsorina on Graanul Invest suurim võrkpalli toetaja Eestis.

«Võrkpall on tänaseks kasvanud spordialaks, mis pakub eestimaalastele rohkelt kirevaid emotsioone. Soovime omapoolse toetusega aidata kaasa nii meeste koondise arengule kui ka tuua Eesti rahvani jätkuvalt sportlikke elamusi,» ütles Graanul Investi juhatuse liige Jaano Haidla. «Loodame, et ehe ja vahetu elamus nakatab nii väiksemaid kui suuremaid võrkpallifänne ning kasvatab ka spordiala populaarsust ja kandevõimet.»

Eesti Võrkpalli Liidu presidendi Hanno Pevkuri sõnul on Graanul Investi otsus tulla lisaks noortekoondistele ka rahvusmeeskonna peasponsoriks märkimisväärne samm kogu Eesti spordi jaoks. «Iga ettevõtja otsus sporti toetada on alati tunnustamist väärt. Eriti kui tullakse peasponsoriks. Anname endast parima, et Eesti võrkpall pakuks positiivseid emotsioone nii toetajatele kui kogu Eesti rahvale. Rahvusmeeskonda ootab ees EM finaalturniir septembris, loodetavasti ka olümpiamängude kvalifikatsioon järgmise aasta jaanuaris. Kindlasti aga 2020 Euroopa Kuldliiga, MM-finaalturniiri kvalifikatsioon 2021. aastal ja loodetavasti 2021. aasta EM-finaalturniir Eestis. Ehk lähiaastad on täis tippvõrkpalli koos Graanul Investiga,» märkis Pevkur.