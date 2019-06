Karjääri lõpetanud Londoni Chelsea legend naasis klubi juurde

«Ma olen väga priviligeeritud, et saan taas Chelseaga liituda ning aidata luua võimalikult hea kõrgetasemelise keskkonna, et jätkata klubi viimase 15 aasta edu,» ütles Cech, kes hakkab tihedalt koostööd tegema klubi direktori Marina Granovskaiaga. «Ma olen väga elevil selle uue väljakutse üle ning loodan et minu jalgpallialased teadmised ning kogemused aitavad klubil ka edaspidi edu saavutada,» lisas legendaarne väravavaht.