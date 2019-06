Pühapäeval otsepilt: Eesti koondis võistleb Euroopa mängudel uudses formaadis kergejõustikualal DNA

Eesti kergejõustikukoondise juht Kristel Berednsen loodab Minskis pakkuda huvitavat võistlust ja korralikku tulemust. «Koondise lähetajaks on Eesti Olümpiakomitee ja koondis tuli komplekteerida selle alusel, kes juba talvel andsid nõusoleku osalemiseks ning täitsid vastava ankeedi. Kõik, kes tol hetkel olid valmis Eestit esindama, on ka hetkel rivis ja heas vormis ning läheme korralikku tulemust püüdma,» sõnas Berendsen.

«Konkurentide kohta on raske midgi öelda, kuuldavasti tulevad mõned riigid välja noortekoondistega, teised aga oma parimas koosseisus. Meie oleme ühes alagrupis suurte riikidega, seega eeldan korralikku taset. Eesmärgiks on kindlasti poolfinaali jõudmine. Usun, et see on sportlastele ja ka pealtvaatajatele väga huvitav võistlus, lisaks saavad sportlased vajaliku suurvõistluse kogemuse, mis tulevikus kasuks tuleb. Samuti saab Minskis täita tiitlivõistluste normatiive,» lisas Berendsen.