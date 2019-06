Sardiinia ralli mullune võitja Neuville põhjendas tänavust altminekut

Hyundai meeskonna boss Andrea Adamo nõustus, et test polnud ideaalne, kuid teist võimalust polnud. «Sa võid teha vigu, kui sul on teisi variante, võimalus valida. Meie jaoks polnud võimalik nende rallide (Portugali ja Sardiinia – toim) vahel testida. Kui pole alternatiivi, siis tuleb võtta lihtsalt saadaolevatest võimalustest parim. See on maksimum, mida saad teha,» selgitas itaallane.