PM Düsseldorfis. Treener Novosjolov: pärast medalivõimaluse tekkimist sai muinasjutt kahjuks läbi

Ka ise tippsportlase karjääri jätkav Novosjolov pidi võistlust küünarnukivigastuse tõttu kõrvalt vaatama ja saigi keskenduda teiste juhendamisele. «Kui mina võistlen, loodavad teised liiga palju minu peale. Täna mind rajal polnud, mehed pidid ise tegema ja näitasid, et teevad küll! Loodan kuu aja pärast peetavaks MMiks paraneda ja kui seal samamoodi vehkleme nagu tänastes võidumatšides, on kõik võimalik,» usub ta.

Eesti meeskond vahetas mulluse kuuenda koha - mis samuti oli väga tubli - neljanda vastu. «Jah, koha mõttes on päev kordaläinud, kuid kaotasime kaks medalikohtumist,» esitas Novosjolov oma versiooni praegu naiste koondise peatreenerina töötava Kaido Kaaberma omaaegsest hittlausest «Neljas koht on jama.».

«Taani, kellele poolfinaalis alla jäime, on täna muidugi erilises hoos. Jäime tolles matšis kohe taha, tekkis ebakindlus ja me ei leidnud võtit nende murdmiseks,» nentis juhendaja. «Matšis Prantsusmaa ja Poolaga suutsime enda vehklust vehelda, Ungari on alati olnud väga raske vastane - oleme kaotanud rohkem kui võitnud.»

Novosjolovi sõnul on meeskond seadnud eesmärgi pääseda Tokyo olümpiamängudele, EMi 4. koht andis vajalikke kvalifikatsioonipunkte. «Meeskonna pääsemine olümpiale on plaan A. Kui see ei õnnestu, püüame kohta individuaalturniiril, mis on võimalik nii maailma edetabeli kui ka tsooniturniiride kaudu - need on plaanid B ja C.»