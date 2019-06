«Neljas koht on jama» sai EMil uue versiooni

Paras eneseületus

Novosjolov tegi tööd hästi, tema panus oli suur. Just avamatšis Prantsusmaaga leidis ta tarku õpetussõnu ja motiveeris mehi hästi, nii et kuulsatest vastastest hoiti hammastega kinni ning ka vahepeal viie-kuue torkega taha jäädes ei antud alla. Kuni lõpus tegi Priinits kuulsa Yannick Boreli vastu täpselt seda, mida pidi.

«Viimane vastane, mitmekordne maailmameister ungarlane Rédli ütles mulle pärast matši, et tegime väga tubli võistluse,» lausus Priinits naeratades. «Unenäos on tore näha, et võidad avamatšis niisugust vastast nagu Prantsusmaa. See läkski täide. Seejärel vedas, et veerandfinaalis tuli vastu meile mugav vastane Poola.»