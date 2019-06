Queen`si ATP500 turniiril selgusid poolfinalistid

Felix Auger-Aliassime alistas veerandfinaalis 20-aastase Kreeka staari Stefanos Tsitsipase üllatuslikult üsna kindlalt 7:5, 6:2. Varem oli 18-aastane Monacos resideeruv kanadalane välja lülitanud bulgaarlase Grigo Dimitrovi ja austraallase Nick Kyrgiose. Poolfinaalis on maailma edetabelis 21. positsioonil paikneva Kanada tennisekomeedi vastaseks on Andy Murray paarismängupartner hispaanlane Feliciano Lopez. Viimati alistas Lopez teise kanadalase Miloš Raonici kolmes setis 6:4, 4:6, 7:6 (5).

Teises poolfinaalpaaris on vastamisi 23-aastane Daniil Medvedev ja prantslane Gilles Simon. Mehed on varem kohtunud omavahel vaid korra ning siis oli parem 34-aastane Simon. Simonil on sel turniiril seljataga vaid kolmesetilised matšid. Prantslase paremust on pidanud tunnistama James Ward, Kevin Anderson ja Nicolas Mahut. Queen`si turniiri poolfinaalid mängitakse täna. Poolfinaali jõudmine Londonis toimuval turniiril tähendab 110 000 euro suurust auhinnaraha.