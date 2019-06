Ronaldo kutse mõjus: Hollandi supertalent on liitumas Juventusega

Reede õhtul teatasid nii Hollandi ajaleht De Telegraaf kui ka Sky Sport Italia usaldusväärne üleminekuteekspert, et noor Hollandi keskkaitsja on otsustanud liituda Juventusega.

Kuna Adrien Rabiot, kelle leping see suvi PSGga läbi sai, on samuti nõustunud Itaalia meistriga liituma, siis puudub Juventusel vajadus Paul Pogba ostmiseks ning sellega säästetakse umbes 100 miljonit eurot. See omakorda võimaldabki noorele hollandlasele nii suurt palganumbrit pakkuda.