PM Düsseldorfis. Kaido Kaaberma: õiget vormi polnud

«Heaks saanuks võitlust lugeda juhul, kui me saanuks veerandfinaalis Itaaliast jagu. Kuid kaotasime neile igas faasis. Esimese matši järel veel juhtisime, kuid teine-kolmas-neljas läksid kõik ära. Kahju, et me ei saanud neile vastu. Kui keegi väga tugevalt võistkonda vedama hakanuks, tulnuks ehk teised kaasa. Kahjuks me seda ei suutnud, Itaalia häälestatus oli parem, me ei leidnud nende vastu õiget rohtu. See oli päeva põhimatš,» ütles Kaaberma.