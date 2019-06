Kirdi abiline järjekordsest rekordviskest: see ei tulnud emotsiooni pealt, vaid oli tehniliselt hea sooritus

Kaks päeva tagasi elus esimest korda maagilise 90 meetri piiri ületanud Kirt tunnistas Ostrava võistluse järel, et suurepärase tulemuse sünnile aitas kaasa sportlik viha, kuna teda hoiti 5–10 minutit hoovõturaja alguses kinni. Tänane resultaat tuli aga tehniliselt hästi välja.

Visterile valmistab heameelt, et Kirt tegi tugeva tulemuse võistluse niivõrd varajases faasis, kuna tiitlivõistlustel tuleb edasiseks heitluseks samuti esimese kolme vooruga hea märk maha saada. Samas tunnistas ta, et rekordviskele järgnenud ärakukkumisega tuleb veel vaeva näha. «Tahes-tahtmata mõjutab see (väga hästi õnnestunud katse – toim) sportlast, peame sellega veel tööd tegema,» tunnistas Vister.