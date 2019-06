Rallikrossi EMV kolmandal etapil pidi Ligur alla vanduma Simonovile

Sama kinnitab ka Eesti esisõitja Janno Ligur, kelle eilne põhisiht on edu saavutamine Euroopa meistrivõistluste sarjas: «Simonovi kasutuses on maailmaklassi auto, mis oli omal ajal asfaldil pea võitmatu. Samuti on venelasel tugev kardisõidutaust, mis talle asfaldil minu ees väikese eelise annab. Täna läkski nii, et tema oli kogu päeva ühtlaselt kiire ning mina hakkasin talle iga ringiga järgi tulema, aga päris kätte siiski ei saanud. Kokkuvõttes võib öelda, et oli väga mõnus võistluspäev ning selline konkurents annab mulle Eesti meistrivõistluste sarjas kaasategemisele uue hingamise ning ka otsese kasuteguri - pean kõvasti pingutama.»

Sajaprotsendiline asfaldirada pole küll rallikrossi mõistes tavapärane, kus sõidetakse siiski asfaldi-kruusa segakattega rajal, aga üldkokkuvõttes võib öelda, et uudsus oli pigem värskendav. «Minule see rada meeldis, pigem oligi mõnus vaheldus teistele radadele,» kommenteerib spetsiaalselt selle etapi jaoks ehitatud rada Crosskart Xtreme klassi võitja Andre Kiil. «Küll aga oleks võinud rada natuke pikem olla - kogu sõidu kestus oli kahe minuti juures ja see on ikka natuke lühike aeg, et midagi korralikult ära teha,» lisab Kiil. Teist etappi järjest krosskartides kõige parema tulemuse teinud Kiil tõdes, et täna oli aga vaja tavapärasest natuke rohkem pusida - nimelt avastasime eelsõitude ajal pooleldi kogemata, et amortide seadistus on segamini läinud. Kui selle paika tagasi sai, siis tuli ka kindlus tagasi ning asjad läksid jälle ülesmäge.